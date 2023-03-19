За 250 кілометрів від Москви впав безпілотник: серед росіян здійнялася паніка

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що 19 березня у Тульській області впав невідомий безпілотник. Це приблизно за 250 кілометрів від Москви.

Безпілотник впав в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що літальний апарат упав у полі, далеко від житлових будинків, передає 24 Канал.

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У Росії знову бідкаються на безпілотники

За словами росЗМІ, постраждалих і руйнувань немає. Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.

Також стверджують, що розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів.

У мережі вже почали обговорювати падіння невідомого БПЛА. Зокрема, самі ж росіяни зауважили, що останнім часом у їхній країні все більше подібних новин.

Як реагують росіяни на падіння безпілотника

Нагадаємо, що 2 березня поряд із селищем Березовський у Тульській області виявили воронку від вибуху діаметром близько півтора метра. Як повідомляла пресслужба регіону, вирва могла з'явитися внаслідок падіння безпілотника.

Наприкінці лютого — на початку березня повідомлення про падіння безпілотників надходили з різних регіонів Росії, у тому числі з Білгородської області, Краснодарського краю, Адигеї, Підмосков'я, та тимчасово окупованого Криму.

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