Всі загинули: у ЗМІ озвучили, скільки людей було на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом
Вдень 24 січня у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Місце катастрофи оточили військові.
Російські ЗМІ назвали кількість людей, які перебували на борту Іл-76, який розбився. Там зазначають, що у літаку було 63 людини, передає 24 Канал.
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Всі вони загинули
У ворожих засобах масової інформації зазначають, що з тих, хто перебував на борту, ніхто не вижив. У ЗСУ уточнили, що ворожий Іл-76 перевозив ракети для ЗРК С-300. УП посилається на джерела в Генштабі.
Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака.
Що це за літакРадянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.
Телеграм-канали Росії пишуть, що на борту Іл-76, що розбився, під Бєлгородом було 75 осіб (5 з них члени екіпажу). Інформацію перевіряють.
У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню.
Нещодавно ЗСУ знищили російський А-50. Водночас Юрій Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря бачили новий літак А-50. Речник Повітряних сил пожартував, що літак випробовує свою долю, і пояснив: цього слід було очікувати. Росіяни прагнуть стежити за ситуацією на фронті, тож і відправили новий літак далекого радіолокаційного стеження.
У Міноборони Росії підтвердили падіння військового Іл-76
- У російському міноборни написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі.
- У Росії почали поширювати дезінформацію, щоб бодай якось виправдати падіння свого літака. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. Кажуть, що 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули.
- Відомо, що до місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області вилетіла комісія ВКС, щоб встановити причини катастрофи.