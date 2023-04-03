У Росії розбився легкомоторний літак: загинув пілот
3 квітня 2023, 15:06Читать новость на русском
Російська техніка знову "заморилася". 3 квітня у Волгоградській області розбився легкомоторний літак.
Внаслідок авіакатастрофи є загиблий. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії впав літак
В екстрених службах розповіли, що у Волгоградській області розбився легкомоторний літак "Бекас". Авіакатастрофа сталася неподалік селища Стандартний Середньоахтубінського району.
Під час падіння літака загинув пілот.
Зазначається, що ніхто більше не постраждав. Інформація про руйнування не надходила.
Де впав російський літак / Карта
Проблеми з літаками у росіян
- У російському місті Єйськ 17 жовтня 2022 року сталася авіакатастрофа. Літак впав на багатоповерхівку, яку охопив вогонь.
- Також у березні цього року у Донецькій області поблизу захопленого міста Єнакієво невдало приземлився ворожий літак. Над населеним пунктом було видно величезний стовп диму.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 неподалік від Єнакієво.
- До того ж у Росії впав літак Ан-2, на борту якого було орієнтовно 12 осіб. Попередньо відомо, що мовиться про 10 пасажирів та два члени екіпажу.
- За даними росЗМІ, літак впав через зледеніння. Російські рятувальники казали, що інцидент трапився за десять кілометрів від селища Каратайка у Заполярному районі, Ненецького автономного округу Архангельської області.