Російська техніка знову "заморилася". 3 квітня у Волгоградській області розбився легкомоторний літак.

Внаслідок авіакатастрофи є загиблий. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії впав літак

В екстрених службах розповіли, що у Волгоградській області розбився легкомоторний літак "Бекас". Авіакатастрофа сталася неподалік селища Стандартний Середньоахтубінського району.

Під час падіння літака загинув пілот.

Зазначається, що ніхто більше не постраждав. Інформація про руйнування не надходила.



Де впав російський літак / Карта

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