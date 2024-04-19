У Росії впав літак Ту-22М3

У російському Ставропіллі Красногвардійського району впав літак. Російський губернатор поспішив повідомити, що нібито жертв немає.

Про інцидент пропагандисти повідомили вранці 19 квітня. Губернатор регіону Владімір Владіміров заявив, що нібито пілотів знайшли живими, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння літака в Росії

На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися,

– заявив губернатор Ставропілля Владімір Владіміров.

За його даними, інформація нібито уточнюється. Згодом він заявив, що нібито живими знайшли двох пілотів, які перебували на борту. Вони нібито живі, їх везуть в лікарню.

Що саме перевозив літак та хто ще був на борту російський посадовець не написав. Також він не повідомив тип літака.

Щоправда, це міг бути Ту-22М3, яким Росія вдосвіта могла атакувати Україну. На опублікованому відео помітно, що літак спалахнув у небі та почав падати.

Вранці відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко написав: "Якщо це збиття, то все дуже цікаво".

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Згодом у Збройних Силах України прокоментували падіння російського літака.

"Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", – розповіли українські військові Сухопутних військ.

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