Впав майже на кладовище: в Ставропольському краї Росії жорстко приземлився Мі-2

У Ставропольському краї Росії вертоліт Мі-2 жорстко приземлився у під час обльоту нафтопроводу. Інцидент трапився через відмову одного з двигунів.

До речі, незаплановане приземлення ворожого вертольота відбулось відразу неподалік цвинтаря. У ворожих телеграм-каналах розповіли, чи постраждали російські пілоти, пише 24 Канал.

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Що трапилось з ворожим вертольотом

Росіяни розповіли, що вертоліт Мі-2 приземлився недалеко від Незлобненського цвинтаря.

Під час руху за вказаним маршрутом у вертольота, що належить московській компанії, відмовив другий двигун. Пілоти — 62-річний Анатолій Т. та 31-річний Андрій В. намагалися акуратно посадити апарат на землю, але не змогли,

– написали у ворожих пабліках.

Як наслідок, ворожа транспортна прокуратура розпочала перевірку. Щодо стану самих пілотів, то вони не постраждали й госпіталізація їм не знадобилась.

Окупанти показали відео, яке зняли через декілька хвилин після інциденту.

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