5 фактів, які говорять, що у Росії зараз все котиться у прірву

Спочатку губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов, а потім і вождь Росії Владімір Путін оновили страшилку для громадян – гендерно-нейтральні туалети. Бєглов лицемірно заявив, що російська армія бачила їх у захоплених районах Донбасу, тому і воює.

Приголомшлива правда в тому, що і в Україні, і в Росії в школах справді є гендерно-нейтральні туалети – для вчителів.

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В іншому – це дурня, яку штовхають в ефір, щоб населення Росії, виходячи з післясвяткового похмілля, не встигло задуматися про поточну ситуацію.

А ситуація наступна.

У Росії все йде шкереберть

1. Хвиля аварій у системі ЖКГ десятків міст. Це освіжило тему реального стану галузі (зношення, місцями – на межі колапсу). Спроба влади скинути провину на стрілочників спровокувала петиції на їхній захист. Обіцянки масштабно вкластися в оновлення мереж зіткнулися з питаннями – а чи є гроші? Чи варто в такій ситуації вкладатися в "нові території" завдяки вбитим "старим"?

2. "Інцидент" з унікальним літаком дальньої розвідки та повітряним командним пунктом. Попри спроби Кремля списати все на помилку російської системи ППО, країною шириться тривога, що українська армія в черговий раз отримала можливості, яких раніше не мала. Частина громадян робить висновок: якщо українці серйозно притиснули флот на воді, а зараз почали діставати авіацію в небі над Азовським морем, то в перспективі маячить ускладнення ситуації й на землі. Спочатку на Херсонщині, а потім і в Криму.

3. Аварія на Нижньогородському НПЗ "Лукойла" (5% перероблювання російської нафти). Компанія вдвічі зменшила виробництво бензину. Полагодити обіцяють до березня. Відразу організували хвилю коментарів, що ціни на бензин не зростуть, є чим маневрувати всередині та закриють частину експорту.

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Однак паралельно пішла лавина інших оцінок: НПЗ став першою великою жертвою санкцій. У грудні на цьому ж заводі трохи горіла одна з установок, але її вдалося перезапустити на меншій потужності. Тепер ось серйозна поломка.

У всіх ділових виданнях один сигнал – замінити обладнання на китайське не вийде, кустарно лагодити самим – не вихід. Прогноз – це перша ластівка, далі буде гірша.

4. Масові протести в Башкирії через суд над одним із місцевих активістів – Фаілем Алсиновим. Він нібито в одному зі своїх виступів башкирською мовою негативно відгукнувся про мешканців Кавказу, Центральної Азії та вірменів. За це отримав 4 роки колонії, бо "розпалював міжнаціональний розбрат". Сам Алсинов стверджує, що його слова неправильно переклали.

Виходить, що штурмувати натовпом аеропорт для розправи над євреями в Дагестані – це місцевий колорит, а захищати природу рідного краю і говорити рідною мовою в Башкирії – це розбрат.

У результаті кілька тисяч осіб (називають цифру 5 тисяч) вийшли на протест під будівлю суду. Все закінчилося сутичками з поліцією та затриманнями. Вишенька на торті – учасники так званої "СВО" з Башкирії висловилися за Алсинова. І ось тут є дещо цікаве.

За даними групи "Інформаційний спротив", публічно зафіксовані втрати Башкортостану в ході нападу на Україну на 30% вищі ніж у Татарстані. При тому, що чисельність населення є однаковою. Це результат невгамовного прагнення місцевого фюрера Радія Хабірова, який активно відправляє земляків на смерть.

Після значних втрат у Дагестані, невдоволення якими наклалося на роздратування місцевих жителів через регулярні блекаути, російська влада радикально зменшила мобілізацію дагестанців на фронт. Це поганий приклад для інших регіонів. Водночас підказка людям, що треба робити. Влада боїться протестів, бо їй не вистачить сил їх придушити. Тобто і ресурси з мобілізації у них не такі безмежні, як вони всіх переконують.

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5. Поступове посилення риторики дружин мобілізованих. Вони публічно запитують, як це так: зеків, які мали багаторічні терміни за тяжкі злочини, відпускають через 6 місяців служби, а мобілізованих росіян забрали безстроково. Жіночі протести – це найстрашніше, що може бути. Поки що вони дуже локальні і не несуть пряму загрозу. Загрозу становить тенденція. На її гасіння Кремлю знадобляться ресурси.

То ось чому Кремль розказує про свою могутність

Отож це не означає, що Росія завтра розвалиться чи щось таке. Це показник, що у Росії у різних сферах зростає напруга. Зриви та колапси траплятимуться частіше.

Комплексно це створює погане тло для продовження правління Владіміра Путіна в березні. У нього нема хороших новин. На результат це не вплине, але атмосфера погіршуватиметься.

Саме тому Кремль із такою розлюченістю жене сигнал, що Росія дуже сильна, а Україна "завтра розсиплеться". Їм кров із носа потрібно підтримувати цей міф, бо інакше почнуться бродіння.