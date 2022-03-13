З Росії втікають люди, які можуть дати собі раду – IT-фахівці, бізнесмени, артисти, – Зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що керівництво перетворює Росію на велику ізольовану від усього світу зону. Там царюватиме бідність, а все визначатиметься лише насиллям.

Зеленський наголосив, що з цієї Росії люди тікатимуть, як тільки зможуть, повідомляє 24 канал. Це вже відбувається.

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Подивіться, хто зараз їде з Росії. Хто виводить звідти свій бізнес. Фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. IT-фахівці, бізнесмени, артисти,

– наголосив Зеленський.

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