З Росії втікають люди, які можуть дати собі раду – IT-фахівці, бізнесмени, артисти, – Зеленський
13 березня 2022 , 00:42Читать новость на русском
Володимир Зеленський зауважив, що керівництво перетворює Росію на велику ізольовану від усього світу зону. Там царюватиме бідність, а все визначатиметься лише насиллям.
Зеленський наголосив, що з цієї Росії люди тікатимуть, як тільки зможуть, повідомляє 24 канал. Це вже відбувається.
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Подивіться, хто зараз їде з Росії. Хто виводить звідти свій бізнес. Фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. IT-фахівці, бізнесмени, артисти,
– наголосив Зеленський.
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