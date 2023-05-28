В Росії давно відсутня влада: коли в країні-агресорці почалася смута і які її головні ознаки

В Росії давно почалася смута, а влада відсутня як така. У 2016 році її вже не було. Там діяли певні злочинні угрупування, які вважали себе владою, але це далеко не так. Наразі в країні-агресорці жоден державотворчий інструмент не діє.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. Він наголосив на одному з ключових інструментів і відверто висміяв його діяльність.

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"Раніше я казав, якщо цар не знає, що відбувається, його треба саджати в психлікарню. Якщо він знає, що відбувається і не перешкоджає цьому, його треба саджати до в'язниці. Якщо він знає, що відбувається і потурає цьому, його треба саджати на палю", – категорично заявив опозиційний політик.

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Армія – танк з табуреткою

Мальцев підкреслив, що наразі жоден з державних інструментів в Росії не діє. І один з них – армія.

"Танк з табуреткою – армія Путіна з автоматами, що розвалюється. Пригожин збирає зеків і відправляє їх на фронт. Чому він це робить, бо такий державний інструмент, як армія відсутній. Як працює поліція, спецслужби – я сміюся з цього", – сказав журналіст.

Він навів красномовний приклад, як спецслужби шукали ймовірного підозрюваного за місцем проживання в Росії, натомість той давно перебуває за кордоном. Це свідчить про абсолютну відсутність спецслужб, оперативної та поліцейської роботи. Вони не займаються обслуговуванням режиму, бо сам режим не може вимагати цього.

Щодня Росія горить. Путін позиціонує себе як авторитетного диктатора, а в нього всі гроші вкрали під нуль. На місцях все розкрали,

– відзначив ще одну проблему Мальцев.

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