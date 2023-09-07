У Росії є кілька Bayraktar: безпілотники помітили на базі "Вагнера" у Африці
На російській базі помітили БпЛА турецького виробництва. Раніше повідомляли, що країна-агресорка купила два Bayraktar, проте зараз їх більше.
Російські ЗМІ повідомляють, що на військовій базі ПВК “Вагнера” в африканському Малі помітили три ударні безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2. Вони стоять на базі в аеропорту Севаре, передає 24 Канал.
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Зараз цю базу контролює міноборони Росії
У мережу потрапили знімки безпілотників, які стоять на базі неподалік міста Мопті. Джерела російського видання The Insider серед колишніх вагнерівців повідомляють, що базу зараз контролюють представники міноборони Росії.
Турецькі безпілотники на базі “Вагнера”/ Фото The Insider
Перебування Bayraktar TB2 у Малі не було секретом. Місцеві медіа повідомляли про це ще минулого року, але вказувалося, що країна купила два безпілотники.
На фото ж видно, що в Малі їх більше. Росіяни, ймовірно, мають до них прямий доступ.
Новини Росії: основне
У Ростові-на-Дону вночі збили безпілотник. Це сталося за 150 метрів від штабу Південного воєнного округу, де командують окупаційними військами в Україні. Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що дрон нібито збили сили протиповітряної оборони близько 3 години ночі.
Міноборони вирішило продовжити справу загиблого засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Там пропонують на рівні з іншими громадянами відправляти на війну в Україну ув’язнених. Слід зазначити, що мешканців російських тюрм вербують на війну ще з 2022 року. Тоді цим спочатку займався Пригожин, а потім і міноборони особисто.
- На Росії ситуація щодо видобутку й експорту нафти зовсім кепська. Навіть попри зменшення продажу, країна-агресорка не може задовольнити власні потреби.