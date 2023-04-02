Збірна солянка: з якою технікою воює ворог

У росіян бракує техніки. Через це вони змушені розконсервовувати старі танки. Утім, є й нові зразки, які відправляються на фронт ледь не за день після виробництва.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу Роман Світан. Він наголосив, що ворог не прив’язує певну техніку до виконання тих чи інших задач. Так, за минулу добу окупанти втратили 2 танки, 5 броньованих машин та 9 одиниць автомобільної техніки. Відповідно станом на 2 квітня 2023 року загальні втрати складають: 3618 танків, 6986 бронемашин та 5537 авто.

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Яка техніка є у ворога

У росіян ще є багато техніки, зазначив Роман Світан. Попри те, що вони розконсервовують стару і вимушені її ставити на колеса, є й нові види озброєння. І використовуються вони ледь не за день після свого виробництва.

"На Луганському напрямку, наприклад, особливо на другій лінії. Це Старобільськ – Щастя вздовж річки Айдар – там техніки достатньо. Вони її відігнали кілометрів на 50", – вказав напрямок військовий експерт.

Роман Світан про озброєння російських військових: дивитись відео

Утім, на полі бою з’являються не тільки нові одиниці, підкреслив спікер. Але ворог дуже нерозумно усе це використовує.

Та техніка, яка виходить на поле бою – збірна солянка. При чому немає точної прив’язки до виконання задач. З якою технікою була та чи інша частина, з нею ж і виконує певну наступальну чи оборонну задачу. Там нічого не відстежиш конкретно по задачам і напрямкам,

– додав Світан.

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