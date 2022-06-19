У Росії загострилася боротьба за трон, бо у Путіна певні проблеми, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що у Росії наразі загострилась боротьба за трон. І на це є досить логічні причини, пов'язані з проблемами у Володимира Путіна.

Відповідним міркуванням він поділився під час свого інтерв'ю. В ньому Олексій Данілов зауважив, що в Росії посісти місце президента хоче що Дмитро Рогозін, що Дмитро Медведєв.

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Усі хочуть посісти "місце фюрера"

Він зауважив, що цинічні заяви вони поширюють не просто так. Їм надзвичайно важливо бути у своїй риториці подібними до Путіна, адже саме його підтримує 80% населення Росії.

Крім того, секретар РНБО підкреслив, що в країні-агресорці за трон боротьба точиться завжди. Але саме зараз вона дещо загострилась. І спричинили це певні проблеми, які зараз переживає Володимир Путін. Про це свідчать низка інформаційних потоків, а також дані розвідок.

Водночас Олексій Данілов попрохав претендентів на трон у Росії відчепитись від України. Секретар РНБО зауважив, що наша держава незалежна, і всі це визнають. Тож пора припинити зазіхання на наші території.

Заберіться на свою територію, і все стане дуже швидко на свої місця. Ми не зазіхаємо на вашу територію. У нас є своя, визначена нашою Конституцією у 1991 році, коли була проголошена нова незалежність нашої країни,

– підкреслив він.

Данілов розповів, де найбільше російських агентів

Секретар РНБО зауважив, що Відень став черговою столицею, яку російські агенти обрали для переховування. Мовляв, місто буквально ними там кишить. Він також припустив, що там може перебувати колишній народний депутат, а також поплічник Кремля Євген Мураєв.

Раніше він розповів про можливі замахи на Володимира Зеленського. З його слів, від початку повномасштабного вторгнення президента України намагались убити щонайменше 5 разів. Він розповів, що усі спроби ворог намагався здійснити наприкінці лютого та на початку березня. Втім, зі зрозумілих причин, вирішив обійтись без деталей.

Нагадаємо, Володимирові Зеленському лідери інших державАле тоді президент України відмовився від цього.

Зауважимо, що нещодавно з'явилась інформація про можливий теракт. Його ціллю було керівництво нашої держави, але правоохоронцям вдалось запобігти цьому.

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