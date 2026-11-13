У Росії заговорили про дефолт і затримки пенсій: чому економічний крах не зупинить війну

Російська економіка дедалі глибше занурюється у кризу через колосальні військові витрати, дефіцит бюджету, падіння нафтогазових доходів та проблеми банківської системи. Однак очікувати, що фінансовий крах змусить Кремль зупинити війну, не варто: економічні проблеми не є пріоритетом для російського керівництва, головна мета якого – збереження влади.

Російська економіка дедалі глибше занурюється у кризу через колосальні військові витрати, дефіцит бюджету, падіння нафтогазових доходів та проблеми банківської системи. Однак очікувати, що фінансовий крах змусить Кремль зупинити війну, не варто: економічні проблеми не є пріоритетом для російського керівництва, головна мета якого – збереження влади. Тим часом наслідки мілітаризації вже відчувають звичайні росіяни: від пенсіонерів і бюджетників до власників нерухомості, чиї активи поступово знецінюються.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, чому руйнування російської економіки не наближає завершення війни, наскільки критичним є дефіцит російського бюджету та чи загрожує країні дефолт. Також економіст розповів, чому Москва не може розраховувати на порятунок коштом Китаю, як війна впливає на пенсії та соціальну сферу і чому росіянам стає дедалі складніше продати нерухомість та вивести гроші за кордон.

Ілюзія економічного примусу до миру

Багато хто сподівається, що руйнування російської економіки змусить Кремль шукати компромісу та зупинити війну. Проте Ігор Ліпсіц категорично спростовує цей сценарій. Економіка Росії дійсно руйнується під тягарем військових витрат, але це не веде до миру.

Для російського керівництва економічні показники, рівень життя чи навіть демографічні втрати не мають жодного значення. Головна мета – збереження влади однієї людини, яка забезпечена захистом лише доти, доки триває війна. Тому очікувати, що заради порятунку економіки будуть зроблені кроки до миру, є марною ілюзією.

Всі дії Центробанку РФ та Ельвіри Набіулліної є безглуздими, оскільки вони намагаються регулювати ринковими методами економіку, яка вже стала абсолютно командною та військовою. Бюджетні вливання у війну руйнують фінансову систему, і жодні маніпуляції з ключовою ставкою цього не змінять.

Бюджетна діра та перші ознаки дефолту

Фінансова ситуація в Росії стрімко погіршується, що підтверджується низкою безпрецедентних рішень. Вперше за понад двадцять років влада перенесла виплату грошового забезпечення військовим у тилу з грудня на січень. Це свідчить про гостру нестачу коштів та спробу штучно скоротити величезний дефіцит бюджету Росії, який до кінця року може сягнути 7-11 трильйонів рублів.

Понад те, в суспільний простір вже вкидається тема можливого дефолту за внутрішнім боргом. Обговорюється ідея призупинення виплат відсотків за державними облігаціями, які наступного року становитимуть 4,5 трильйона рублів – суму, що перевищує сукупні витрати РФ на охорону здоров'я, освіту та культуру. Подібний сценарій вже був реалізований у 1998 році і призвів до обвалу банківської системи.

Нафтогазові доходи також падають: незважаючи на зростання світових цін, Росія втратила 14% доходів через необхідність субсидувати нафтову галузь та ремонтувати знищені дронами НПЗ.

Пенсійна катастрофа та вимирання регіонів

Наслідки мілітаризації економіки найболючіше б'ють по найменш захищених верствах населення. Вже зараз відбувається прихована реквізиція пенсійних заощаджень: кошти переводяться в систему додаткового страхування, де вони будуть використані для купівлі облігацій Мінфіну, тобто на фінансування війни.

Коефіцієнт співвідношення пенсії та заробітку в Росії впав нижче 25%, що перетворює понад 40 мільйонів цивільних пенсіонерів на жебраків. На горизонті з'являється реальна загроза затримок пенсійних виплат через зростаючий дефіцит пенсійного фонду Росії.

Водночас у регіонах почалися масові звільнення бюджетників – лікарів, медсестер, вчителів. Росія втрачає близько 600 тисяч осіб щорічно, лікарні та пологові будинки закриваються під приводом оптимізації. Держава свідомо заганяє людей у крайню бідність, щоб змусити їх підписувати контракти на війну та гасити кредити власним життям.

Крах міфу про російські ресурси

Надії Москви на економічний розворот на Схід та порятунок коштом Китаю не виправдалися. Частка розрахунків у юанях різко впала через страх китайських банків перед американськими санкціями.

Пекін вже 20 років ігнорує проєкт Сила Сибіру-2 і купує російський газ вп'ятеро дешевше, ніж це робила Європа. Росія залишається лише сировинним придатком, який постачає компоненти для війни, але не отримує технологічного розвитку.

Глобальний перехід на електромобілі додатково б'є по російському експорту: наприклад, стрімко падає попит і ціна на паладій, який раніше приносив надприбутки. Міф про те, що світ мріє захопити російські ресурси, розбивається об реальність: ці ресурси стають все менш потрібними, а сама держава готова віддавати їх за безцінь.

Пастка нерухомості: чому росіянам пізно тікати

Для тих росіян, які сподівалися продати житло і виїхати, вікно можливостей практично закрилося. Проблема полягає не лише у падінні попиту в містах, що порожніють, а й у неможливості вивести кошти за кордон через санкції. Європейські та навіть лояльні банки масово відмовляються обслуговувати транзакції з РФ через токсичність російських клієнтів.

Водночас вартість утримання нерухомості всередині країни зростає: влада планує підвищити кадастрову вартість житла на 23%, що автоматично призведе до збільшення податків. Росіяни опинилися в ситуації, коли їхні активи знецінюються, а держава продовжує вичавлювати з них останні ресурси для продовження безглуздої війни.

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