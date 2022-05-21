У Росії заговорили про можливість обміну Медведчука на захисників Маріуполя

У Росії заявили, що начебто вивчать можливість обміну Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Відповідна заява з'явилася у медіапросторі 21 травня.

Леонід Слуцький – голова комітету Держдуми з міжнародних справ та очільник фракції ЛДПР – повідомив, що питання можливості обміну Медведчука на захисників Маріуполя вивчать. За його словами, це зроблять люди у Москві, які "мають такі повноваження". Відповідну заяву поширили РосЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зауважте Львівський апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

Кума Путіна затримали навесні 2022 року. Ще 13 травня президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українських захисників. Водночас тоді у Кремлі мовчали.

Через декілька днів український лідер нагадав, що Україна готова до обміну. Президент наголосив: усі сигнали публічно та не дуже публічно передали.

Згодом сам Медведчук на відео попросив обміняти його на жителів та воїнів з Маріуполя. В Офісі Президента тоді наголосили: Маріуполь за кума Путіна – це єдина пропозиція, на яку може погодитися Україна.

Росія продовжувала мовчати. Однак згодом у Кремлі відхрестилися від кума Путіна. Дмитро Пєсков оголосив, що наразі керівництво Росії не розглядає можливості обміну Медведчука на полонених українських військових. Пєсков наголосив: про це навіть не мовиться.

Якщо зважати на заяву Слуцького, у Росії перевзулися на ходу. Водночас країна-агресорка постійно зриває домовленості та маніпулює власними ж заявами.

Медведчук перебуває під вартою

Наразі кум Путіна перебуває під вартою. Львівський апеляційний суд 21 травня вирішив залишити Медведчука під вартою. Пресслужба суду повідомила, що строк утримання кума Путіна під вартою рахуватимуть від моменту фактично затримання. Мовиться про 18:15 12 квітня 2022 року.

Заарештували без права на заставу Медведчука ще 16 квітня. Тоді повідомили, що кума Путіна оголошували у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

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Затримали 12 квітня завдяки зусиллям СБУ.