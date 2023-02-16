Що не так з твердженням, що у росіян "закінчуються ракети"

По ракетному обстрілу 16 лютого варто дещо зазначити. Схоже, що на інтервал між ударами росіян насправді впливає такий показник, як темпи відновлення нашої критичної інфраструктури після чергового удару.

Від чого залежать інтервали російських атак

Останні 4 дні ми всі мали нетипову ситуацію, коли графіки відключень електрики майже не застосовувались, бо потужностей енергоблоків вистачало. Це було, мабуть, вперше після 10 жовтня 2022 року.

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Тому, очевидно, росіяни вирішили здійснити новий удар менш ніж за тиждень після попереднього, який був 10 лютого.

Так, є момент, що інтервальність між ракетними обстрілами росіян залежить також і від темпів, якими російський ВПК видає чергові крилаті ракети. Якщо опиратись на відкриті дані, то виходить, що раз в 3 – 4 дні їх "оборонка" видає 1 – 2 крилаті ракети типу Х-101 та один "Калібр".

Шести днів було мало, тому сьогодні росіяни відстріляли нетипово багато надзвукових Х-22 – аж 12 одиниць за один раз, проти яких наша ППО поки що безсила.

Фраза про "поки безсила" прямо пов'язана з тим, що за деякий час ми все ж повинні отримати щонайменше три fire unit комплексів Patriot та мінімум один fire unit франко-італійського ЗРК SAMP/T. Тут нам дуже на руку новина від німецького люфтваффе про те, що наші зенітники із випередженням графіку опановують Patriot. І це з німецькою педантичністю.

Щодо "фальш-цілей", про які були повідомлення. Очевидно тут використовувались не ті аеростати, які вчора збивали над Києвом. Це було дещо надійніше щонайменше в плані керованості польоту – літаки радіоелектронної боротьби Іл-22П та гелікоптери Ми-8 також у версії для радіоелектронної боротьби. Такі машини росіяни застосовують ще з весни 2022 року.

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Чому ракети у росіян не закінчуються

З однієї сторони, вже точно варто відмовитись від концепції "у росіян закінчуються ракети". Бо ті добрі люди, які беруться підводити ракетний баланс ворога, зазвичай, "забувають" доплюсувати туди ті самі Х-22, крилаті та балістичні ракети до ОТРК "Іскандер", залишки з авіаційних ракет тактичної авіації, та навіть ті самі П-800 "Онікс". Як бачимо, вороги занадто добре маневрують із використанням наявного запасу ракет.

З іншої сторони, варто бути й обачними зі спекуляціями щодо того, що росіяни можуть завдати ракетний удар 24 лютого. Так, окупанти і в цей день можуть здійснити ракетний обстріл, але вони не зможуть це зробити аналогічно до того, як це було 24 лютого 2022 року.

Справа не тільки в тому, що у той день Росія відстріляла щонайменше 160 крилатих ракет великої дальності, і цей "рекорд" вона собі зараз дозволити вже не може. На відміну від того дня, в нашої ППО зараз значно вищий запас міцності та щільніше покриття.