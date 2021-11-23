Затримали юнака 23 листопада. Як повідомляють російські ЗМІ, він готував збройний напад на одну зі шкіл Казані.

Важливо Стрілянина в школах: хто має навчати дітей поведінки під час терористичних атак

Під час обшуку за місцем проживання підлітка силовики виявили пневматичну гвинтівку, а в історії браузера запити про те, як переробити її в бойову зброю та статті про напади на різні навчальні заклади.

У ході допиту юнак заявив, що до нападу його нібито схиляв якийсь Ярослав Овсюк, який мешкає в Україні. Хлопці, за твердженням школяра, спілкувалися у телеграмі.

Про затриманого вже порушили кримінальну справу щодо приготування до вбивства кількох людей.

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Останні випадки стрілянини у навчальних закладах Росії

Зауважимо, що дещо схожий випадок трапився за майже 3 роки до того – 17 жовтня 2018 року. Тоді в окупованій Росією українській Керчі 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину в місцевому коледжі.

Внаслідок тої трагедії загинула 21 людина, серед яких викладачі, студенти й сам нападник – він, найімовірніше, сам застрелився. Ще 52 людини отримали поранення.