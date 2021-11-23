Затримали юнака 23 листопада. Як повідомляють російські ЗМІ, він готував збройний напад на одну зі шкіл Казані.
Важливо Стрілянина в школах: хто має навчати дітей поведінки під час терористичних атак
Під час обшуку за місцем проживання підлітка силовики виявили пневматичну гвинтівку, а в історії браузера запити про те, як переробити її в бойову зброю та статті про напади на різні навчальні заклади.
У ході допиту юнак заявив, що до нападу його нібито схиляв якийсь Ярослав Овсюк, який мешкає в Україні. Хлопці, за твердженням школяра, спілкувалися у телеграмі.
Про затриманого вже порушили кримінальну справу щодо приготування до вбивства кількох людей.
У Казані затримали неповнолітнього, який планував напад: дивіться відео
Останні випадки стрілянини у навчальних закладах Росії
- 11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у гімназії №175 в Казані. Він вбив 7 дітей і 2 викладачок. Ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі. Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин.
Зауважимо, що дещо схожий випадок трапився за майже 3 роки до того – 17 жовтня 2018 року. Тоді в окупованій Росією українській Керчі 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину в місцевому коледжі.
Внаслідок тої трагедії загинула 21 людина, серед яких викладачі, студенти й сам нападник – він, найімовірніше, сам застрелився. Ще 52 людини отримали поранення.