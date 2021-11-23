Задержали юношу 23 ноября. Как сообщают российские СМИ, он готовил вооруженное нападение на одну из школ Казани.

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Во время обыска по месту жительства подростка силовики обнаружили пневматическую винтовку, а в истории браузера запросы о том, как переделать ее в боевое оружие, и статьи о нападениях на различные учебные заведения.

В ходе допроса юноша заявил, что к нападению его якобы склонял некий Ярослав Овсюк, проживающий в Украине. Они, по утверждению школьника, общались в телеграме.

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело касаемо подготовки к убийству нескольких человек.

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Последние случаи стрельбы в учебных заведениях России

Заметим, что похожий случай произошел за почти 3 года до того – 17 октября 2018 года. Тогда в оккупированной Россией украинской Керчи 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в местном колледже.

В результате той трагедии погиб 21 человек, среди которых преподаватели, студенты и сам нападавший – он, вероятнее всего, сам застрелился. Еще 52 человека получили ранения.