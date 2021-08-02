У Росії українця засудили за нібито спробу вивезти деталі ЗРК

Суд республіки Марій Ел засудив українця за буцімто контрабанду деталей зенітно-ракетного комплесу. Окрім того, його звинуватили у зв'язках з СБУ. Імені засудженого не називають.

Російські слідчі переконують, що впіймали українця "на гарячому", а той визнав свою провину.

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Деталі російського розслідування

Російські спецслужби повідомляють, що під час затримання в громадянина України знайшли та вилучили підроблені документи та посвідчення, які нібито доводять його причетність до роботи в СБУ.

Одну із останніх заяв Міноборони про бажання України збудувати свій ЗРК у Росії використовували як доказ провини обвинуваченого.

Суд визнав винним українця і засудив його до 3 років та 4 місяців ув'язнення в колонії загального режиму.

У Росії затримали українця за нібито контрабанду деталей ЗРК: відео

Зверніть увагу! Під час святкування Дня Повітряних Сил ЗСУ міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розглядає можливість створення зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. На базі Ан-178 є ініціатива створити літак радіолокаційного виявлення та управління. Метою створення цього є посилення протиповітряної оборони держави.