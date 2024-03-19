Нахилився на бік: у Росії під час спуску на воду затонув траулер "Капітан Лобанов"

У Росії не все гаразд з кораблями. Зокрема, стало відомо, що одне із суден загорілось і затонуло просто під час спуску на воду.

Ворожі ЗМІ пишуть, що у Росії загорівся, а потім затонув траулер "Капітан Лобанов". Це вже не перший подібний інцидент із судном, передає 24 Канал.

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Є постраждалі та зниклі безвісти

Керівник пресслужби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло "внаслідок нештатної ситуації". У Росії звикли так виправдовуватись, адже це вже не вперше.

Жодних подробиць Лисков не надав. Відомо, що російський траулер затонув у Балтиці поблизу міста Піонерський. За інформацією російських телеграм-каналів, одна людина загинула, четверо постраждало та ще двоє зникли безвісти.

Судно завалилось на бік під час спуску на воду та частково затонуло.

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