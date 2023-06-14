Карма в дії: у Сочі виють сирени, місто затопило, дощі не збираються припинятись

Після підриву Каховської ГЕС Росію, схоже, карають вищі сили. Так, там спершу затопило Владивосток на Далекому Сході, тепер ж з берегів вийшла річка у Сочі. В місті вже пошкоджено чимало будинків та газопровід.

В Сочі через сильні дощі з берегів вийшла річка Мацеста. Багато доріг і вулиць вже пішли під воду, а дощі не припиняться найближчими днями. Російські ЗМІ також повідомляють, що місцева влада оголосила про можливу евакуацію з підтоплених будинків, передає 24 Канал.

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В Сочі оголосили про "небезпечне явище"

За даними місцевої влади, тільки протягом години в ніч на 14 червня в Сочі випало 15 міліметрів дощу. У вівторок дощ не припиниться, тож річка Мацеста, яка вже вийшла з берегів, може розлитися ще далі. Найбільше від підтоплень постраждав Хостинський район Сочі – там вже затопило вулиці та приміщення на перших поверхах.

Дивіться, де Сочі розташоване на карті:

Цього тижня росіянам не вдасться відпочити на курорті, адже через підтоплення у Сочі закрили пляжі. Та плавати росіяни тепер можуть прямо в межі міста, адже виїхати з Сочі стало дуже складно. Дороги перетворилися на річки, і машини майже повністю покриті водою.

Деякі росіяни намагалися використовувати човни, проте і тут все не пройшло гладко, адже вітер позносив на затоплену дорогу чимало дерев.

У Сочі річка Мацеста вийшла з берегів / Відео з соцмереж

14 червня деякі жителі Сочі прокинулися від води у своїх домівках, а інші – через сирени, які ввімкнула місцева влада. Окрім того, в місті вже оголосили про можливу евакуацію з затоплених районах. Втім, поки що мер Сочі Олексій Копайгородський повідомляє, що жертв через затоплення немає.

Натомість вода пошкодила будинки на шести вулицях та газопровід. Рівень води у місті продовжує підійматися.

Тим часом в інші міста Росії нещодавно завітала "бавовна"