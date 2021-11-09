У Росії затримали соратницю Навального за підозрою в "екстремізмі"

9 листопада 2021 , 18:38
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Джерело:

твітер Леоніда Волкова

У Росії правоохоронці затримали соратницю опозиціонера Олексія Навального Лілію Чанишеву. Її підозрюють у нібито орагнізації екстремістської групи.

Соратницю російського опозиціонера Лілію Чанишеву затримали на 48 годин. Перед цим у її помешканні провели обшуки.

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У будинку Чанишевої вибили двері

Уранці 9 листопада правоохоронці з обшуками увірвалися до помешкання Чанишевої. Під час цього спецпризначенці навіть вибили вхідні двері.

З обшуками прийшли й до 11 інших активістів. За словами правозахисників, такі дії правоохоронців пов'язані з об'єднанням кримінальної справи проти Олексія Навального. 

Раніше Лілія Чанишева очолювала штаб Навального в Уфі. За підозрою в статті про екстремізм соратниці опозиціонера загрожує від 6 до 10 років ув'язнення.

Переслідування соратників Навального в Росії: головне

  • Соратниці Олексія Навального Любові Соболь російський суд виніс вирок у вигляді 1,5 року обмеження волі. Її визнали винною у так званій "санітарній справі" – організації мітингів на підтримку опозиціонера у січні 2021 року "без дотримання карантинних норм".
  • Брату опозиціонера Олегу Навальному по тій же справі винесли вирок 1 рік обмеження волі з таким же випробувальним терміном. 
  • Ще одна фігурантка "санітарної справи" – речниця Навального Кіра Ярмиш, отримала 1,5 року обмеження волі.
Автор: Іван Магуряк