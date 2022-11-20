У Росії почали урочисто арештовувати "мобіків", що відмовляються їхати на війну: показове відео

Громадяни Росії не охоче хочуть їхати на війну проти України, оскільки розуміють, що скоро помруть на лінії фронту. Неслухняних мобілізованих заарештовують та привселюдно присоромлюють.

Очевидно, що Росія не готова до загальної мобілізації, якщо набрані під час "часткової мобілізації" чоловіки відмовляються воювати. Показовим є відео з Бєлгородсьої області, на якому затримують "неслухняного" громадянина, – зараз воно активно поширюється соцмережами, повідомляє 24 канал.

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"Відчитали", а потім заарештували

На одній з військових частин, що відносно недалеко від кордону з Україною сталося аж два арешти "незгодних мобіків". Спершу їх викликали з колони та привселюдно посварили, а потім до "нещасних" підбігли силовики та спакували їх у машину.

Коли був знятий ролик – невідомо. Також незрозуміло, як звати цих військовослужбовців. На відео наче чути, що їхні прізвища "Селіванів" та "Дягтерєв", однак це не точно.

Як затримували російських військових у Бєлгороді: дивіться відео зі соцмереж

За небажання їхати на війну та "невиконання наказу" російським військовозобов'язаним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до трьох років.

Очевидно, що так "демонстративно" затримувати "мобіків не було потреби. Зробили це для того, аби залякати інших громадян Росії, що можуть спробувати виявити свою непокору.

Також заслуговує уваги те, що звичайні військовослужбовці на відео вдягнуті дуже скромно – м'яко кажучи. А от екіпірування силовиків справді непогане – нові чоботи та форма.

Непокора у російській армії

З'явилися чергові підтвердження того, що російські мобілізовані солдати не втомлюються скаржитись на своїх командирів та навіть посилати їх у "відомому напрямку".

Один з окупантів під час телефонної розмови сказав другові, що хоче втекти з поля бою. Він поскаржився на своє командування, що кидає його на передову та змушує сидіти дуже близько від українських підрозділів.

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