Удар по Севастополю: у Росії заявили про пошкодження 2 кораблів Чорноморського флоту

Уночі 13 вересня лунали гучні вибухи в районі Севастополя. Унаслідок "бавовни" пошкоджені щонайменше два російські кораблі.

Пошкодження двох кораблів визнало міністерство оборони Росії, пише 24 Канал. Водночас окупанти намагаються применшити втрати, заявляючи, що сили ППО нібито відбили атаку ракет і дронів.

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Росіяни підтвердили прильоти ракет

У Шойгу бідкаються, що вночі ЗСУ нібито завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Міноборони Росії визнає, що щонайменше три крилаті ракети досягли цілі. Водночас у Росії стверджують, мовляв, пошкоджень зазнали два кораблі, що перебувають на ремонті.

Подробиці удару по Севастополю

Уночі 13 вересня Севастополь зазнав серії атак. Приблизно о 3:00 було чутно сім вибухів. У деяких районах навіть зник зв'язок.

Після вибухів у мережі писали, що на Судноремонтному заводі почалася пожежа. Саме там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-Морського флоту Росії.

Унаслідок атаки, за попередньою інформацією, загалом постраждало 24 людини.

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