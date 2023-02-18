Знову перегнули з вигадками: російський розвідник загинув від наскрізного поранення HIMARS

Важко не погодитися, що росіяни майстри вигадувати казки про свої досягнення та втрати. То вони одним ударом сотнями знищують HIMARS, то через наскрізне поранення від того ж HIMARS гинуть їхні "побратими"

Вочевидь, що таке той HIMARS вони знають лише з чуток їхнього командування, адже тим, хто з ними зіткнувся рідко вдається залишитися живими. Адже інакше вони б знали, що після такого "поранення" вони навряд би змогли дізнатися, куди саме влучила ракета.

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Сплутали кулі з ракетами

Усе тому, що й збирати від їхнього загарбника після прямого влучання було б нічого. Адже HIMARS – це не стрілкова зброя, це РСЗВ, яке застосовують для ураження:

важкої броньованої техніки,

систем ППО,

ворожих укріплень,

та знищення живої сили.

І лупить він не кулями, а ракетами. Однак чи будуть маси на Росії перевіряти побрехеньки окупантів – риторичне питання. От і вийшло у росіян, що 12 лютого на фронті в Україні "мінуснувся" розвідник з Дагестану Ельшан Карімов.



Окупант загинув від "наскрізного поранення HIMARS" / Скриншот Анатолія Штефана

Що відомо про HIMARS: коротко

M142 HIMARS – розшифровується як "Високомобільна артилерійська система", головна фішка якої – її точність. При цьому вона рухається на колісній базі, що додає мобільності. Також варто зазначити, що система випускає по 6 ракет за одну хвилину.

Також з переваг можна назвати те, що для обслуговування цієї системи потрібно всього 3 людей:

командир,

водій,

стрілець.

Сам ж HIMARS важить майже 16.5 тонн. Має запас ходу в 480 кілометрів і при цьому може розвивати швидкість до 85 кілометрів на годину. Дальність стрільби від 70 до 300 кілометрів.

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