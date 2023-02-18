Знову перегнули з вигадками: російський розвідник загинув від наскрізного поранення HIMARS
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
Важко не погодитися, що росіяни майстри вигадувати казки про свої досягнення та втрати. То вони одним ударом сотнями знищують HIMARS, то через наскрізне поранення від того ж HIMARS гинуть їхні "побратими"
Вочевидь, що таке той HIMARS вони знають лише з чуток їхнього командування, адже тим, хто з ними зіткнувся рідко вдається залишитися живими. Адже інакше вони б знали, що після такого "поранення" вони навряд би змогли дізнатися, куди саме влучила ракета.
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Сплутали кулі з ракетами
Усе тому, що й збирати від їхнього загарбника після прямого влучання було б нічого. Адже HIMARS – це не стрілкова зброя, це РСЗВ, яке застосовують для ураження:
- важкої броньованої техніки,
- систем ППО,
- ворожих укріплень,
- та знищення живої сили.
І лупить він не кулями, а ракетами. Однак чи будуть маси на Росії перевіряти побрехеньки окупантів – риторичне питання. От і вийшло у росіян, що 12 лютого на фронті в Україні "мінуснувся" розвідник з Дагестану Ельшан Карімов.
Окупант загинув від "наскрізного поранення HIMARS" / Скриншот Анатолія Штефана
Що відомо про HIMARS: коротко
M142 HIMARS – розшифровується як "Високомобільна артилерійська система", головна фішка якої – її точність. При цьому вона рухається на колісній базі, що додає мобільності. Також варто зазначити, що система випускає по 6 ракет за одну хвилину.
Також з переваг можна назвати те, що для обслуговування цієї системи потрібно всього 3 людей:
- командир,
- водій,
- стрілець.
Сам ж HIMARS важить майже 16.5 тонн. Має запас ходу в 480 кілометрів і при цьому може розвивати швидкість до 85 кілометрів на годину. Дальність стрільби від 70 до 300 кілометрів.
Курйози російської пропаганди: останні новини
- У війні російська пропаганда намагається відпрацьовувати повістки на всі 100%. Тож на болотах не рідко транслюють й справжнє божевілля, намагаючись промити мізки власним громадянам. Так, на одну з передач запросили 15-річну Любу разом з мамою. Юначка заявила, вона готова їхати воювати проти України, й при тому її мама абсолютно схвалює вибір своєї дочки.
- Також впливати вони намагаються й на Україну та її партнерів. Завдяки цьому західні аналітики стверджують, що на Північному напрямку ворог зосереджує особовий склад та техніку для потенційних наступальних операцій. Однак в Сумській ОВА зазначили, що це не відповідає дійсності, а є російським ІПСО.
- Не оминемо увагою й все частіші істерики пропагандистів у прямому ефірі. Найяскравіші, звісно, у Соловйова. У лютому він істерично накинувся на гостя, вихідця із Росії, німецького журналіста і політолога Грегора Шпіцена. "Підгоріло" у нього через німецькі танки, які має отримати українська армія.
- Не забувають пропагандисти поливати брудом й власний народ. Так, у лютому рупор Кремля Мардан поскаржився, що, бачите, російські зірки шоубізнесу можуть бути "патріотами лише за бабло".