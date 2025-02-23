У Росії заявили, що 25 лютого не проводитимуть зустріч із США в Ер-Ріяді

У Росії заявили, що 25 лютого в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, не запланована зустріч російської та американської сторін. Раніше відповідні переговори анонсував Дональд Трамп.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи відбудуться переговори в Ер-Ріяді

Інформацію про продовження переговорів у Саудівській Аравії спростував заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков.

Жодної зустрічі Росії та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується,

– заявив він.

За його словами, зустріч на рівні очільників профільних департаментів планується в найближчі два тижні, там обговорять "усунення подразників у двосторонніх відносинах, цей контакт передуватиме консультаціям на рівні заступників".

Домовленості про зустріч має передувати найінтенсивніша підготовча робота. Вона, по суті, вже почалася,

– додав Рябков.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував, що новий раунд переговорів між США та Росією нібито мав відбутися вже у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії – тобто за тиждень після першого раунду.

Переговори між Сполученими Штатами та Росією в Ер-Ріяді 18 лютого тривали 4,5 години. Тоді американську делегацію представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпосланець американського лідера з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Водночас представниками Росії були глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.