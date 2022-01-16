У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння просто на території України. Водночас у Кремлі заявили, що "не збираються нападати".

Такою заявою відзначився речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він розповів про плани Кремля в інтерв'ю CNN.

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В інтерв'ю Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення озброєння на території України.

Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України,

– заявив речник президента країни-агресорки.

Пєсков додав також, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними". Навіщо тоді розміщувати наступальне озброєння на території України – Пєсков відповісти не зміг.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

Що відомо про ймовірний напад Путіна на Україну

Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну говорять останні кілька місяців. Першими тривожні дзвіночки помітили американські ЗМІ, згодом це підтвердила і українська розвідка.

Водночас у Східному військовому окрузі Росії 14 січня раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони називали заходи плановими.

Також у Кремлі заявляли, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

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