У Росії заявили, що протести в Казахстані "організовані з-за кордону"

У Казахстані уже 4-ий день тривають протести, у яких президент Касим-Жомарт Токаєв звинуватив уряд країни. Однак у Кремлі не втрачають нагоди вкотре звинуватити інші країни в "організації протестів".

У Кремлі вважають, що буцімто іноземні держави "намагаються підірвати ситуацію в Казахстані". Відповідну заяву опублікувало російське МЗС.

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Риторика Кремля незмінна

Традиційно під час протестів у пострадянських країнах Росія звикла звинувачувати іноземні держави, зокрема Євросоюз і США. Ситуація в Казахстані не стала винятком.

Розглядаємо останні події у дружній нам країні (Казахстані – 24 канал) як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку та цілісність держави,

– йдеться в заяві МЗС Росії.

Також у Кремлі заявили, що "випрацьовують стратегію співпраці з правоохоронцями". Крім того, російські війська допомагатимуть казахським силовикам "проводити контртерористичну операцію". У МЗС додали, що війська будуть в Казахстані до "повної стабілізації ситуації".

Введення військ в Казахстан: головне

5 січня 2022 року на фоні загострення протестів у країні, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Казахстан) ввести війська.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що Рада безпеки ОДКБ вирішила таки ввести війська в Казахстан на невизначений термін.

Уже вранці 6 січня Росія почала введення військ в Казахстан.

Більше про протести в Казахстані у нашому сюжеті: дивіться відео

Після початку протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винним у цьому є уряд та міністерство енергетики зокрема. Саме тому він відправив усіх міністрів у відставку.