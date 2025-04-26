Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов, – Пєсков

25 квітня у Кремлі відбулися переговори російського диктатора та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Стали відомі окремі деталі їхньої розмови.

Переговори Віткоффа і Путіна тривали три години. Як пізніше розповів помічник диктатора Юрій Ушаков, політики начебто обговорювали можливість поновлення прямого діалогу між Україною та Росією, передає 24 Канал.

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Що відомо

Речник очільника Кремля Дмітрій Пєсков уточнив, що, мовляв, Путін запевнив Віткоффа у готовності до переговорів з Україною "без будь-яких попередніх умов".

Зазначимо, що раніше для початку перемовин диктатор висував цілу низку умов. Зокрема, заборону на вступ України до НАТО та виведення Сил оборони з контрольованих легітимним українським урядом частин Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, що, видаючи "миролюбні заяви", якими, вочевидь, намагаються лише утримати Дональда Трампа за столом переговорів, росіяни продовжують обстрілювати українські міста і вбивати цивільних. Так, уночі 24 квітня Росія завдала комбінований удар по Києву, спричинивши десятки жертв.

До слова, 26 квітня Дональд Трамп мав коротку зустріч із президентом Зеленським у Ватикані. Після неї американський президент опублікував у власній соцмережі пост, в якій засудив обстріли України. Він підкреслив, що "у Путіна не було жодних причин для того, щоб обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища протягом останніх кількох днів".