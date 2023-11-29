Корупціонери потирають руки: що означає збільшення оборонного бюджету Росії
Розв'язана Владіміром Путіним війна проти України продовжує перебудовувати економіку Росії. Кремлівський очільник підписав закон про бюджет країни-агресорки на 2024 – 2026 роки.
Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що російські корупціонери вже напоготові й потирають руки.
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Росія може повторити долю СРСР
Путін постановив, що частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трильйона рублів, досягне 29,5%.
Корупціонери, дивлячись на макропоказники бюджету, розуміють, що поле для крадіжки буде просто неосяжним. У цьому можна навіть не сумніватися,
– пояснив Жданов.
Нагадаємо, третину бюджету на оборону витрачав СРСР в останні роки існування. У 1990 році на військові цілі було закладено 71 мільярд рублів чи 29,4%. Утім, економіка не витримала мілітарну навалу й в результаті Радянський Союз розвалився.
"Саме з економічних причин. Він фактично збанкрутував, що й стало причиною його розпаду", – сказав Жданов.
Жданов пояснив, що означає збільшення витрат на російську оборону: дивитися відео
Які плани мають окупанти
За словами Олега Жданова, видно сильний розрив між бажанням росіян збільшити витрати на армію та їхніми реальними можливостями. Окупанти розраховують на такий бюджет, щоб запустити, приміром, у 4 зміни військово-промисловий комплекс.
На сьогодні без імпортозаміщення, яке здебільшого відбулося на папері, вони не зможуть його розкрутити на такий потенціал,
– наголосив військовий експерт.
З одного боку, росіяни лякають світ, що "вироблятимуть танки як сірникові коробки".
З іншого боку, на ділі все може виявитися інакше – наявність купи грошей не означає, що заводи вже завтра почнуть випускати шалену кількість новітнього озброєння. Позаяк у росіян будуть проблеми навіть із відновленням зброї, яку ворог зараз знімає зі зберігання.
Путін затвердив бюджет Росії на 2024 – 2026 роки
- За статтею "національна оборона" російський бюджет витратить 10,775 трильйона рублів – на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трильйона рублів), у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році (4,7 трильйона рублів), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйона рублів).
- Крім того, 3,338 трильйона рублів Росія витратить на бюджет МВС, росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету. Вже зараз можна сказати, що фінансовий розмах Росії говорить про її підготовку до багатьох років війни в Україні.
- При цьому країна-агресорка урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, а фінансування освіти та медицини буде заморожено.
- Утім, на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 мільярда рублів.
- Раніше Bloomberg писало, що витрати на оборону Росії становитимуть 6% ВВП країни у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році, згідно з проєктом бюджетних планів, з якими ознайомилося видання.