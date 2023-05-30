Боротьба наростає, – військовий експерт припустив, чому так багато ПВК у Росії

У Росії постійно збільшується кількість приватних військових компаній. Усі ПВК будуть використані для боротьби, коли російський диктатор Владімір Путін втратить владу.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, у Росії обов'язково будуть "шукати крайнього" у війні проти України.

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ПВК зійдуться у смертельному бою

Черник зазначив, що класична військова модель у Росії зазнала поразки, тому учасники війни в Україні хочуть убезпечити себе. Усі ПВК будуть залучені у боротьбі під час передачі влади у Росії.

Боротьба наростає й обов'язково буде призначений винуватий у катастрофі в Україні. Тому і є таке збільшення кількості різноманітних ПВК, які неминуче зійдуться у власному смертельному поєдинку,

– вважає він.

Військовий експерт додав, що наразі ніхто не зможе спрогнозувати, хто у цій боротьбі переможе, а хто програє.

Черник про ПВК у Росії: дивіться відео

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