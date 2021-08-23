У Росії згорів винищувач МіГ-29: кілька днів тому там розбився такий же винищувач
23 серпня 2021 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Baza
У Росії, в Астраханській області, згорів літак МіГ-29. Важливо, що 5 днів тому у цьому ж районі розбився такий самий винищувач.
У літаку проводили планові ремонтні роботи. Це відбувалось у військовій частині в Наримановському районі.
До речі Третя авіакатастрофа за 5 днів: у Росії впав військовий літак, пілот загинув
Згодом МіГ-29 раптово спалахнув та повністю вигорів. На щастя, ніхто не постраждав.
МіГ-29 розбився у цьому ж районі
Такий самий винищувач розбився в Астраханській області 18 серпня. Він виконував плановий політ без боєкомплекту. Одна людина загинула.
Зауважимо, Міг-29 літають з початку 1980 років. Наразі вони є на озброєнні і в України.
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