Кількість затриманих на протестах у Росії різко росте: вже майже 3 тисячі

Протести в Росії на підтримку Олексія Навального 31 січня супроводжуються жорсткими затриманнями. Наразі правоохоронці вже схопили майже 3 тисячі активістів.

Джерело: "ОВД-Інфо"

За інформацією правозахисників, станом на 15:00 за київським часом силовики затримали 2 291 людей. Найбільше активістів опинилися у руках правоохоронців у Москві – 520.

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У яких ще містах багато затриманих

Санкт-Петербург – 242;

Красноярськ – 194;

Владивосток – 120;

Новосибірськ – 103;

Нижній Новгород – 98;

Новокузнецьк – 90;

Сочі – 52;

Ростов-на-Дону – 51;

Перм – 46;

Твер – 44;

Уфа – 40;

Самара – 39;

Єкатеринбург – 34.

Жорстокі затримання активістів

Водночас російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. В Уфі силовики спіймали пенсіонерку. До автозаку жінку тягли 5 поліцейських, по дорозі її то підіймали, то опускали.

Затримання пенсіонерки в Уфі: дивіться відео

У Ростові-на-Дону 10 правоохоронців повалили протестувальника, який намагався втекти, та почали бити його кийками.

Побиття активіста у Ростові-на-Дону: дивіться відео

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