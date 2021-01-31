Кількість затриманих на протестах у Росії різко росте: вже майже 3 тисячі

31 січня 2021 , 12:29
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Протести в Росії на підтримку Олексія Навального 31 січня супроводжуються жорсткими затриманнями. Наразі правоохоронці вже схопили майже 3 тисячі активістів.

Джерело: "ОВД-Інфо"

За інформацією правозахисників, станом на 15:00 за київським часом силовики затримали 2 291 людей. Найбільше активістів опинилися у руках правоохоронців у Москві – 520.

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У яких ще містах багато затриманих

  • Санкт-Петербург – 242;
  • Красноярськ – 194;
  • Владивосток – 120;
  • Новосибірськ – 103;
  • Нижній Новгород – 98;
  • Новокузнецьк – 90;
  • Сочі – 52;
  • Ростов-на-Дону – 51;
  • Перм – 46;
  • Твер – 44;
  • Уфа – 40;
  • Самара – 39;
  • Єкатеринбург – 34.

Жорстокі затримання активістів

Водночас російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. В Уфі силовики спіймали пенсіонерку. До автозаку жінку тягли 5 поліцейських, по дорозі її то підіймали, то опускали.

Затримання пенсіонерки в Уфі: дивіться відео

У Ростові-на-Дону 10 правоохоронців повалили протестувальника, який намагався втекти, та почали бити його кийками.

Побиття активіста у Ростові-на-Дону: дивіться відео

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Що відомо про протести у російських містах 31 січня

  • Акції у підтримку опозиціонера Олексія Навального проводять у Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську, Хабаровську, Владивостоці, Іркутську, Кемерово, Новосибірську, Єкатеринбурзі та інших містах.
  • Поліція попереджає людей по всій Росії про те, що їхні зібрання – незаконні, активістів масово затримують.