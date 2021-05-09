У Росії "зник у лісі" ексглава лікарні, де лежав Навальний: перед цим 2 лікарі "раптово померли"

Ексочільник лікарні в Омську, де рятували опозиціонера Олексія Навального, загадково зник у лісі. За даними місцевих видань, Олександра Мураховського вже шукають правоохоронці та волонтери.
Джерело:"Коммерческие вести"
Офіційного повідомлення про те, що зник саме Мураховський, наразі не було. Водночас у регіональному управлінні МВС повідомили: ще 7 мая з мисливської бази на квадроциклі до лісу "поїхав житель Омська і зник безвісти".
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Знайомі чоловіка звернулися до поліції 8 травня. З цього часу тривають пошуки. Однак, за даними місцевих ЗМІ, їх суттєво ускладнюють заболочені ділянки у лісі.
Саме Мураховський стверджував, що Навального ніхто не труїв і критичний стан спровокували інші причини. Окрім того, медик був активним противником транспортування опозиціонера до Німеччини.
"Фатум" омських лікарів Навального
- Хоча з моменту отруєння російського опозиціонера не минуло й року, 2 медиків лікарні в Омську, вже пішли з життя.
- Сергій Максимішин раптово помер взимку 2021 року. Офіційна причина смерті медика – серцевий напад. Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков розповів, що "Максимішин знав більше, аніж будь-хто інший про стан Олексія, тому я не можу виключити можливість нечесної гри".
- Рустам Агішев помер навесні 2021 року. Офіційна причина смерті – наслідки перенесеного інсульту.