Темп вербування добровольців до лав російської армії впав до кінця 2024 року, – росЗМІ

У 2024 році близько 400 тисяч росіян підписали контракт із міністерством оборони. Водночас показники бюджету суперечать офіційним заявам влади про масовий приплив "добровольців", а темпи набору цього року сповільнюються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне ЗМІ "Важливі історії".

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Скільки росіян щодня укладають контракти

407,2 тисячі осіб – це максимальна оцінка кількості завербованих до армії у 2024 році, а мінімальна – 374,2 тисячі осіб. Така різниця в цифрах пов'язана з тим, що у серпні 2024 року Владімір Путін підвищив федеральну виплату за укладення контракту зі 195 тисяч до 400 тисяч рублів і через це складно розрахувати точну кількість контрактників за 3-й квартал 2024 року.

У порівнянні з минулим роком темп вербування знизився. У 4-му кварталі 2024 року контракт укладали в середньому 1700 осіб на день. За даними журналістів, це у 1,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Тим часом міноборони Росії продовжує завищувати кількість нових контрактників. Наприкінці 2024 року міністр оборони Андрєй Бєлоусов заявив, що контракт уклали 427 тисяч осіб – це на 5 – 15% вище, ніж свідчать дані про витрати бюджету.

Дмітрій Мєдвєдєв заявляв про 450 тисяч контрактників і ця кількість ще сильніше розходиться з бюджетними витратами.

Дані з регіонів показують, що навесні 2025 темпи набору на контракт продовжують знижуватися. При цьому Путін заявляв про дворазовий приріст "добровольців" – по 1800 новобранців на день,

– підкреслили журналісти.

За даними німецького дослідника Яніса Клюнге, який оцінює темпи рекрутингу, контракти з міноборони зараз укладають у середньому близько 1000 осіб на день по всій Росії.

Як зазначають аналітики, ще однією ознакою того, що темп набору контрактників не зріс у 2025 році, стала відсутність формування нових частин та підрозділів у російській армії.