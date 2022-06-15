У Росії знову заговорили про застосування ядерної зброї в Україні

Недовго минуло з того часу, як Москва грозила "ядерною кнопкою". Цього разу знову взявся за старе заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

Заступника Лаврова цитують російські ЗМІ. Рябков традиційно для держави-агресорки перекладає "з хворої голови на здорову" і каже, що це Заходу "має вистачити розуму не застосовувати ядерну зброю в Україні".

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Рябков наговорив нісенітниці про "ядерну загрозу від Заходу"

Ба більше, за заявами дипломата, "Росія відкидає ідеологію обмеженої ядерної війни". Звинувачення західних країн у протилежному є безпідставні. Мовляв, саме США є ідеологом використання ядерної зброї, запевняв споживачів російської пропаганди Рябков.

У тому, що на Донбасі нема миру, заступник міністра звинуватив Захід

Нічого нового щодо термінів того, що Кремль називає "спецоперацією", Рябков не сказав. Начебто у Москві самі знають, коли поставити крапку. Щоправда цілей війни, які постійно міняються залежно від часу та спікера, дипломат не конкретизував. Проте запевняє, що росіяни стоятимуть намертво на своєму, на чому саме – не уточнив.

Знайшов заступник Сергія Лаврова винних і в тому, що нема миру на Донбасі. Це, на думку Рябкова, – Захід, який не припиняє постачати озброєння ЗСУ. Москва постійно доносить Вашингтону, що вона не задоволена тим, що американські РСЗВ потрапляють в Україну.

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Загрози ядерної війни: останні новини

Польський політик та депутат Європарламенту Радослав Сікорський вважає, що Україна могла б отримати від західних партнерів ядерні боєголовки, адже Росія порушила умови Будапештського меморандуму.

Після такої пропозиції полякам та європейцям загалом пригрозили спочатку в МЗС держави-агресорки, а потім і в Держдумі. Одіозна речниця дипвідомства Марія Захарова запевнила, що під ударом начебто опиниться весь народ Польщі.

При чому ядерною зброєю росіяни погрожують часом і без жодних на те причин. Так, наприклад, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін полякав ракетами "Сармат" країни, які не пропустили через свій авіапростір літак Сергія Лаврова до Сербії.

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