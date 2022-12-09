"Хлопчики поїхали, чоловіки залишились": у Росії зняли "шедевральний" ролик про мобілізацію

У Росії вже не знають, як переконати чоловіків їхати вмирати на війну. Допомогти у цьому вирішили пропагандисти – вони зняли черговий пафосний ролик.

У цьому ролику пропагандисти хотіли висміяти призовників, які втекли за кордон через мобілізацію. Відео поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Виїжджають "хлопчики"

Пропагандисти розповіли "щемливу" історію, як російські забезпечені чоловіки втікають з території своєї країни у Грузію. Їх вони й назвали "хлопчиками". Щоб показати "справжніх чоловіків" пропагандисти використали вже заїжджений прийом зі старенькою бабцею. Мовляв, літня жінка падає, у неї розсипаються пакети, а на поміч біжать підлітки. Саме цих підлітків Росія й хоче відправити на війну, вони ж бо "чоловіки".

У найкращих традиціях перформансу на відео додали сумну музику й похмурі тони. Все для того, щоб пробити росіян на сльози, а не сміх від безглуздості.

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