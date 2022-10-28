Коли все пішло не за планом: витрати росіян на антидепресанти різко збільшились

Росіяни все частіше почали купувати антидепресанти. Обсяг купівлі цих препаратів за останні декілька місяців різко збільшився.

Витрати росіян на антидепресанти за січень – вересень 2022 року зросли на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляють росЗМІ.

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У яких регіонах Росії найчастіше купують антидепресанти

За цей проміжок часу росіяни придбали 8,4 мільйона пакунків антидепресантів, що на 48% більше за аналогічний період минулого року. До того ж вони витратили 5 мільярдів рублів, що на 70% більше у порівнянні з 2021 роком.

Найчастіше антидепресанти купували жителі Москви (1,3 тисячі пакунків на 10 тисяч осіб дорослого населення), Санкт-Петербургу (1,2 тисячі) та Московської області (976).

Також за дев'ять місяців 2022 року росіяни стали вживати набагато більше заспокійливих препаратів. За січень – вересень вони купили 108 мільйон пакунків (+44% у порівнянні з минулим роком) за 13,9 мільярда рублів (+56%).

Невже росіяни починають про щось здогадуватися

У британській розвідці повідомляють, що Росії занепокоєні тим, що їхнє суспільство починає усвідомлювати наслідки війни в Україні. Тому там вже розробили план, який допоможе відвернути увагу людей.

Росіяни й далі продовжують тікати від мобілізації, через це вони можуть стати вигнанцями країни. Ті, хто залишив Росію після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, можуть потрапити під закон про іноагентів.

Також влада Росії намагається приховати мобілізацію в Москві. Місцевим ЗМІ вже заборонили це висвітлювати.

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