У Підмосков'ї ФСБ затримала трьох підлітків. Їх звинувачують у диверсії.

РосЗМІ стверджують, що школярі пошкодили залізничну колію "за завданням телеграм-каналу". Про це пише 24 Канал.

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Школярам загрожує довічне ув'язнення

За інформацією пропагандистів, учні восьмого класу з міста Чехов "вступили в контакт із невідомими" у телеграмі, які запропонували їм пошкодити транспортну інфраструктуру за гроші.

На думку силовиків, після отримання інструкції школярі "виконали доручення" і зняли подію на камеру.

У ФСБ повідомили, що такі дії кваліфікуються за статтею про теракт чи диверсію і передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі, "зокрема для осіб, які досягли 14-річного віку". При цьому відомство не повідомляє, чи порушено справу проти підлітків і в якому статусі вони зараз перебувають.

Це вже не перший подібний випадок

У середині січня у Бурятії затримали трьох підлітків віком від 17 до 19 років. Їх також звинувачують у диверсії.

За даними пропагандистів, їх звинувачують в організації підпалів на шляхах станції Дивізіонної, яка знаходиться на Східно-Сибірській залізниці. Правоохоронці стверджують, що вони ​​нібито пробиралися до релейних шаф, які живлять дорогу, та знищували їх самопальними горючими речовинами.

РосЗМІ запевняють, що підлітки отримали за підпали 30 тисяч рублів у невідомому телеграм-чаті, в якому їм "запропонували заробити".

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