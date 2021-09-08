У Росії з'явився мурал з білоруською опозиціонеркою Колесниковою: майже одразу замалювали

У Санкт-Петербурзі з'явилося графіті з білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою. Проте невдовзі малюнок зафарбували.

Графіті виявили на стіні в Некрасовському саду Санкт-Петербурга. Комунальники замалювали мурал всього через декілька годин.

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Спершу взялися стирати гасло "За нашу і вашу свободу". За інформацією російських ЗМІ, наразі малюнок зафарбували повністю.



Мурал з Колесниковою повністю замалювали / Фото "Медиазоны"

Марія Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську. Суд у Мінську засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років колонії. Учасницю Координаційної ради опозиції Білорусі визнали винною в:

публічних закликах до заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі;

створенні екстремістського формування;

змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом.

Зверніть увагу Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми

Режим Лукашенка засудив опозиціонерів: коротко

За ґратами у Білорусі опинилися одразу 2 опозиціонери режиму Олександра Лукашенка. Жертвами репресій стали Марія Колесникова та Максим Знак.

Вирок Колесниковій та Знаку оголосили 6 вересня – тоді була єдина відкрита частина закритого судового процесу. Суд визнав опозиціонерів винними за всіма інкримінованими статтями.

Адвокат Володимир Пильченко розповів, що останнє слово Максима Знака, якого засудили до 10 років колонії, тривало приблизно 3 години. Водночас виступ Марії Колесникової був більш емоційним, її кілька разів в процесі перебивали.