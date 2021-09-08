У Росії з'явився мурал з білоруською опозиціонеркою Колесниковою: майже одразу замалювали

8 вересня 2021 , 13:23
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Джерело:

"Медиазона"

У Санкт-Петербурзі з'явилося графіті з білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою. Проте невдовзі малюнок зафарбували.

Графіті виявили на стіні в Некрасовському саду Санкт-Петербурга. Комунальники замалювали мурал всього через декілька годин.

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Спершу взялися стирати гасло "За нашу і вашу свободу". За інформацією російських ЗМІ, наразі малюнок зафарбували повністю.


Мурал з Колесниковою повністю замалювали / Фото "Медиазоны"

Марія Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську. Суд у Мінську засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років колонії. Учасницю Координаційної ради опозиції Білорусі визнали винною в:

  • публічних закликах до заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі;
  • створенні екстремістського формування;
  • змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом.

Зверніть увагу Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми

Довідка. Марію Колесникову та опозиціонера Максима Знака викрали у вересні 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Їм обом одразу ж висунули звинувачення у захопленні влади. Водночас Колесникову до того намагалися депортувати силовики Лукашенка – тоді вона порвала свій паспорт.

Режим Лукашенка засудив опозиціонерів: коротко

  • За ґратами у Білорусі опинилися одразу 2 опозиціонери режиму Олександра Лукашенка. Жертвами репресій стали Марія Колесникова та Максим Знак.
  • Вирок Колесниковій та Знаку оголосили 6 вересня – тоді була єдина відкрита частина закритого судового процесу. Суд визнав опозиціонерів винними за всіма інкримінованими статтями.
  • Адвокат Володимир Пильченко розповів, що останнє слово Максима Знака, якого засудили до 10 років колонії, тривало приблизно 3 години. Водночас виступ Марії Колесникової був більш емоційним, її кілька разів в процесі перебивали.
Автор: Жанна Клименко