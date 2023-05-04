Військовий ЗСУ розповів, чого росіяни за рік війни навчилися в української армії

Триває 15 місяць з повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Російська армія здобула досвід та перейняла ряд тактик, які використовувала українська армія.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Єрмак. За його словами, росіяни вчаться на своїх помилках та удосконалюють тактику.

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Копіюють українську армію

Зокрема він розповів, що раніше росіяни майже не використовували малі дрони, але тепер користуються ними всюди, де є можливість. Малі дрони з системами скидання боєприпасів вони почали виробляти в заводських умовах.

Також вони відходять від тактики м’ясних штурмів. Використовують тактику малих груп, що більш притаманно нашій армії. Росіяни набираються досвіду й, на жаль, переймають наш досвід, завдяки чому стають кращими, ніж раніше,

– зазначив Єрмак.

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Він додав, що не варто недооцінювати ворога, але в України є хороший союзник – корупція у російській армії.

"Якщо взяти до уваг їхні "зуби дракона", то я впевнений, що це не більше ніж відмивання коштів. Ці конструкції не працюють проти сучасної техніки. Вони витрачають на це кошти й це дуже добре. Те, що дійсно може протистояти контрнаступу, то ми з цим боремось і вміємо протистояти, тому ворогу нічого не допоможе. Моральний дух в противника не на висоті. Вони самі себе накрутили нашим контрнаступом і тепер сидять в очікуванні", – розповів військовий.

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