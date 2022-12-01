У Білорусі російські солдати дали драпака з полігону та захватили із собою зброю
Із білоруського полігону під Барановичами втекли російські окупанти. Солдати забрали із собою зброю.
Один із загарбників забрав автомат Калашникова. Про це вже пишуть різні телеграм-канали, інформує 24 канал.
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Російські солдати тікають з Білорусі
За словами очевидців, вони бачили 3 – 4 солдатів, які бігли зі сторони військового об'єкта 30 листопада. Це сталося на полігоні "Обуз-Лісновський".
Один із втікачів – Максим З., 1996 або 1997 народження. Товариші по службі цих солдатів підтвердили, що троє осіб самовільно покинули полігон близько 15:00.
Близько 17:30 30 листопада одного з окупантів бачили під Барановичами за 20 кілометрів від полігону. У самому місті зранку 1 грудня з'явилися представники "військової комендатури" – солдати з червоно-зеленими нашивками.
Російські солдати втекли з Білорусі / фото телеграм-канал "Мотолько"
Окупанти намагаються втекти з України
Росіяни вигадують різні способи, щоб зберегти власне життя. Вони намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток та взагалі, якщо не знайти варіант тікати додому, то хоча б перебувати подалі від фронту.
Також через панічний страх зростає кількість дезертирів, які тікають з місць дислокації та намагаються дістатися кордону й перейти його поза пунктами пропусків.
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