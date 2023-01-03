Шлях вичерпання: військовий експерт припустив, коли у Росії буде снарядний голод

Вже неодноразово лунають різні оцінки, що в російських загарбників поступово вичерпуються запаси артилерійських боєприпасів. Вони не можуть вже використовувати таку кількість снарядів, як влітку.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, снарядний голод в росіян вже почався.

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В Росії були колосальні запаси снарядів

На початок повномасштабного вторгнення, за різними оцінками, Росія мала запас снарядів усіх калібрів в межах від 15 – до 20 мільйонів штук. Це надзвичайно величезний показник. До прикладу, США станом на початок 2022 року мали близько 2,5 млн снарядів калібру 155 міліметрів.

Більш ніж половину запасу снарядів росіяни вже використали, а також ми знищували їхні боєкомплекти. Влітку вони могли насипати за добу в межах до 60 тисяч снарядів, а подекуди й до 80. Зараз – це 20 тисяч на добу,

– зазначив Черник.

В Росії функціонує виробництво артилерійських снарядів. Однак вони можуть виготовити наразі щонайбільше 125 тисяч снарядів на місяць. Не варто забувати і про проблему зношуваності артилерійських стволів.

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Сюди також варто додати, що ЗСУ вже знищили понад 2 тисячі ворожої артилерії. Хоч в окупантів ще є достатньо такої техніки.

Все стало на шлях вичерпування. Воно неминуче вичерпається. Справжнє вичерпання, на мою думку, прийде десь на кінець травня – середину літа. Не швидше,

– вважає Черник.

Як наголосив військовий експерт, паралельно міжнародні партнери поступово запускають величний військово-промисловий комплекс США та Європи. Очевидно, що про це союзники домовилися на саміті НАТО, який відбувся наприкінці листопаду 2022 року в Бухаресті. Тому Захід і надалі підтримуватиме Україну.

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