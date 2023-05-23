Ворог хоче уразити пункти управління і ППО, – Наєв про атаки по Києву і прикордонню
Джерело:Укрінформ
Наразі найзапекліші бої війни тривають на Сході країни. Однак ворог продовжує тероризувати і північні області.
Так, за словами командувача Об'єднаних Сил Сергія Наєва, окупанти систематично обстрілюють прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Попри це, ситуація на Півночі залишається контрольованою.
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Ворог намагався атакувати пункти управління
Наєв нагадав, що в ніч на 16 травня противник здійснив безпрецедентний за своєю потужністю ракетний удар по Києву. За оцінками командування, він був націлений на знищення системи ППО та порушення системи управління.
Крім того, як ви бачите, противник продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Однак, через зменшення боєприпасів військове командування ворога продовжує пошук найбільш ефективної тактики ураження наших підрозділів та об'єктів інфраструктури,
– сказав генерал-лейтенант.
За його словами, вперше протягом останнього часу загарбники застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" для ураження пунктів управління та місць зосередження наших підрозділів в глибині прикордонної смуги.
Ситуація на кордоні з Білоруссю: коротко
- Військовослужбовці України цілодобово моніторять ситуацію на північному напрямку для виявлення та нейтралізації можливих загроз. Наєв доповів, що російські війська перебувають у прикордонних районах зі сторони Білорусі.
- Також підрозділи загарбників дислокуються зі сторони Курської та Брянської областей. Вони здійснюють систематичні обстріли. Наші захисники здійснюють завдання зі стабілізації ситуації та контролюють її.
- Генерал додав, що Сили оборони України здійснюють усі необхідні заходи для знешкодження ворожих повітряних цілей. Росіяни, за словами Наєва, застосовують проти України "Шахіди". Зрідка трапляються безпілотники "Орлан" і "Варта".