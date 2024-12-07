"Так і до коней дійдуть": з якою технікою в армії Росії критична проблема

Військові втрати Росії на території України стають все більшими та помітнішими. Резерви озброєння країни-агресорки поступово зменшуються. У 2025 році це може призвести до того, що у росіян закінчаться танки.

На деяких напрямках фронту окупанти масово пересідають на інші засоби пересування, зокрема легкові автомобілі, мотоцикли та багі. Помітно, що бронетехніки стає все менше. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що він уже очікує, коли окупанти перейдуть і до "атак на конях".

Дивіться також Ворог дуже скаржиться, – комбат розповів, яка нині ситуація на Куп'янському напрямку

Росіянам бракує техніки

За словами Дениса Поповича, з'являються повідомлення, що російська армія атакує українські позиції на велосипедах. Він підкреслив, що окрім танків противнику бракує також БМП та РСЗВ.

Щонайменше із цими трьома номенклатурами росіяни зараз мають великі проблеми,

– зауважив він.

Оборонно-промисловий комплекс Росії не справляється із тими темпами війни, яку вони самі розпочали. Саме тому окупанти не можуть повноцінно забезпечити власні потреби на фронті.

Військовий оглядач додав, що Владіміру Путіну не довелось би залучати до війни в Україні Північну Корею та Іран, якби Росія справлялась самостійно.

Варто зазначити, українська розвідка повідомляє, що Північна Корея постачає Росії зброю для війни проти України. КНДР З жовтня передала Росії артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню та боєприпаси великого калібру.