Російська армія воює без трусів: у мережі з'явився цікавий документ

Керівництво держави-агресорки вкотре доводить, що його не хвилює забезпечення й доля власних солдатів. Так звану "другу армію світу" відправляють воювати без найнеобхіднішого.

Так, серед найбільш неочікуваних речей, яких не вистачає окупантам, – звичайні чоловічі труси. Про це свідчить цікавий документ, який оприлюднили в мережі.

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Що просять надати армії

Згідно з документом, полковник Короткевич звернувся з проханням підтримати військовослужбовців об'єднань та військових частин 41 армії предметами першої необхідності. Він переконаний, що це – посильна допомога для мера Новосибірська Анатолія Локтя. За словами полковника, росіяни, які наразі виконують "спеціальну операцію на Україні, в Донецькій та Луганській областях", найбільше потребують:

шкарпеток;

майок;

трусів;

вологих серветок;

туалетного паперу;

носових хустинок;

туалетного мила;

шампунів;

стерильних бинтів;

мазей "Левоміколь";

кремів "Бороплюс";

засобів від комарів;

розчинної кави;

чорного та зеленого чаю;

печива;

вафель;

цукерок;

цигарок;

сірників.

Список необхідного забезпечення / Фото з телеграм-каналу "Братчук"

Тож не дивно, що російські військові тішиться вкраденій з українських домівок білизні. Як бачимо, для окупантів труси – це розкіш, а потішити себе та своїх жінок "обновками" є неабияким досягненням. На жаль, єдине, чого російській армії справді вдалося досягти в Україні, – закріпити за собою статус мародерів, вбивць й гвалтівників.

Як відзначилася "друга армія світу": коротко

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