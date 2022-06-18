Російська армія воює без трусів: у мережі з'явився цікавий документ
Джерело:телеграм-канал "Братчук"
Керівництво держави-агресорки вкотре доводить, що його не хвилює забезпечення й доля власних солдатів. Так звану "другу армію світу" відправляють воювати без найнеобхіднішого.
Так, серед найбільш неочікуваних речей, яких не вистачає окупантам, – звичайні чоловічі труси. Про це свідчить цікавий документ, який оприлюднили в мережі.
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Що просять надати армії
Згідно з документом, полковник Короткевич звернувся з проханням підтримати військовослужбовців об'єднань та військових частин 41 армії предметами першої необхідності. Він переконаний, що це – посильна допомога для мера Новосибірська Анатолія Локтя. За словами полковника, росіяни, які наразі виконують "спеціальну операцію на Україні, в Донецькій та Луганській областях", найбільше потребують:
- шкарпеток;
- майок;
- трусів;
- вологих серветок;
- туалетного паперу;
- носових хустинок;
- туалетного мила;
- шампунів;
- стерильних бинтів;
- мазей "Левоміколь";
- кремів "Бороплюс";
- засобів від комарів;
- розчинної кави;
- чорного та зеленого чаю;
- печива;
- вафель;
- цукерок;
- цигарок;
- сірників.
Список необхідного забезпечення / Фото з телеграм-каналу "Братчук"
Тож не дивно, що російські військові тішиться вкраденій з українських домівок білизні. Як бачимо, для окупантів труси – це розкіш, а потішити себе та своїх жінок "обновками" є неабияким досягненням. На жаль, єдине, чого російській армії справді вдалося досягти в Україні, – закріпити за собою статус мародерів, вбивць й гвалтівників.
Як відзначилася "друга армія світу": коротко
- Росіяни не можуть похизуватися хорошим забезпеченням своїх солдатів. "Друга армія світу" постійно бідкається на погане екіпірування та навіть проблеми з харчуванням.
- На Запоріжжі окупанти продовжують обкрадати українські міста та села. Так, вони намагалися виміняти вкрадену у фермерів солярку на курку у селян.
- Здається, що аморальності й жалюгідності мародерів має бути межа. Однак росіяни вкотре доводять, що можуть більше. Так, вони вивозять з України не лише унітази, спортивні костюми та пральні машини. Вони намагаються привезти додому інтернет.
- Недолугі російські вояки не гребують носити чоботи, призначені для українських військових. Ймовірно, їх вони також вкрали зі складів.
- Здається, в окупантів закінчилися сухпайки 2015 року. Вони не знайшли нічого кращого, ніж випрошувати продовольство у 8-річних дітей.
- На Київщині українські правоохоронці знайшли телефон, який випустили у 1957 році. Ним користувалися російські солдати. Напевно, інновації до них так і не дійшли.
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