Зараз реакції не буде: чому НАТО не відповідає на проліт російської ракети над Польщею

Під час масованої атаки по Україні 29 грудня одна з російських ракет залетіла на територію Польщі. Там провели нараду з військовими й підвищили бойову готовність ППО.

Однак справжньої реакції від Варшави і НАТО загалом найближчим часом очікувати не варто. Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда пояснив 24 Каналу чому.

До вашої уваги Чули сильний шум і свист: у Польщі шукають об'єкт, який залетів з боку України

"Якщо ми говоримо про тепер – не чекати (реакції Польщі на приліт російської ракети – 24 Канал)", – зазначив Дунда.

За його словами, військово-політичне керівництво країн НАТО усвідомлює, яку загрозу становить Росія. Але наразі вони не можуть відповідно реагувати, тому що не мають достатньо сил для відсічі.

Потрібно два – три роки

З посиланням на одного натовського генерала Дунда зауважив, що натепер головне завдання Альянсу полягає в тому, щоб за два – три роки наростити оборонну промисловість. Про це свідчать відповідні заяви Польщі й Нідерландів.

Не тому, що вони бачать загрозу від Росії через три роки. Ні, вони бачать тепер, у них просто немає чим дати відсіч, і вони намагаються якнайшвидше це відновити,

– наголосив Дунда.

Російська ракета впала в Польщі: основне

Вранці 29 грудня повітряний простір Польщі порушив невпізнаний повітряний об'єкт з боку кордону з Україною. Саме тоді Росія завдала по нашій країні наймасованішого удару з повітря.

Після засідання РНБО Польщі визнали, що це була російська ракета. Це підтверджують національний і союзницький радари. У ЗМІ припускають, що це ракета Х-22 або Х-101.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що такі падіння трапляються вже не вперше. Крім Польщі, російські ракети й дрони залітають також на територію Румунії.

Після вступу Фінляндії в НАТО кордон Альянсу з Росією становить понад тисячу кілометрів. Нещодавно Владімір Путін пригрозив країні "проблемами".