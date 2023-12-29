Передноворічний терор: військовий оглядач пояснив тактику масованої російської атаки

Росія завдала по Україні наймасованішої атаки з повітря, запустивши різні ракети й дрони-камікадзе. Під ударом опинилось багато міст, кількість жертв зростає.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував 24 Каналу ворожу атаку 29 грудня. За його словами, вона була нераціональна.

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Неодноразово лунали припущення про те, що Росія знову чинитиме енергетичний терор, зробивши висновки з тогорічних атак. Для цього країна-агресорка мала б чекати тривалого похолодання, щоб завдати якнайбільшої шкоди енергетиці.

Але тепер не такі температури. Отже, це було викликано терором. Вони влаштували передноворічний терор, що властиво російському маніакальному режиму,

– констатував Коваленко.

Тому можуть відбутись аналогічні удари на Новий рік і після нього. Оскільки окупанти прив'язані до дат, це може тривати до російського Різдва.

Росіяни планували атаку 29 грудня

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Найімовірніше, ворог заздалегідь спланував атаку 29 грудня. Як відомо, усе почалося з нальотів дронів-камікадзе, а вже після них піднялись стратегічні бомбардувальники.

Виснаження наших засобів ППО взяли на себе дрони-камікадзе, щоб не вистачило боєкомплекту на перешкоджання вже безпосередньо крилатим ракетам. Але цей план, як ми бачимо, не спрацював у них,

– зазначив Коваленко.

Ба більше, росіяни також використовували крилаті авіаційні ракети без бойових частин, щоб витратити на них боєкомплект української ППО. За ними вже йшли повноцінно споряджені ракети.

Російська атака 29 грудня: реакції