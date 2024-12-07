Вибухова хвиля завдала великої шкоди: як Кривий Ріг оговтується від російської атаки

Росіяни вчергове завдали терористичного удару по Кривому Рогу 6 грудня. Пошуково-рятувальні роботи вже завершились, відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих.

Росіяни поцілили в адміністративну будівлю, але через сильну вибухову хвилю також було пошкоджено чимало будинків, заклад освіти та авто. Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зауваживши, що люди, чиї будинки пошкоджено, можуть отримати допомогу.

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Кривий Ріг оговтується після атаки

Приблизно о 16:30 мешканці міста почули гучний вибух. До цього моніторингові канали повідомляли про загрозу балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що є влучання в адміністративну будівлю. На місце одразу вирушили всі оперативні служби, а саме поліція, рятувальники, загін гірничих рятувальників, волонтери та парамедики.

Станом на ранок (7 грудня – 24 Канал) всі пошукові дії завершили. На жаль, 3 людей в Кривому Розі загинули, ще 17 отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих шестирічна дитина,

– зазначив кореспондент.

Станом на 12:00 7 грудня семеро людей залишаються у лікарнях, медики роблять усе можливо, щоб стабілізувати стан потерпілих.

Моніторингові ресурси повідомили, що окупанти завдали удар ракетою "Іскандер-М". Однак відповідні компетентні служби зараз проводять аналіз, щоб точно встановити вид зброї.

Крім адмінбудівлі, куди поцілила ворожа ракета, вибухова хвиля пошкодила 2 багатоповерхових будинки, 10 приватних, 3 адмінбудівлі, заклад освіти та одне легкове авто,

– прокоментував Фефілатьєв.

Ввечері 6 грудня оперативна міська та районні влади організували штаб з видачі будівельних матеріалів на перший час людям, чиї оселі постраждали від вибухової хвилі. Люди отримали ОSB плити, тарпаулін, плівку, цвяхи та шифр.

Також у штабі приймали заявки для отримання подальшої компенсації з міського бюджету Кривого Рогу.

Нагадаймо, в Кривому Розі 9 грудня оголошено день жалоби після російського удару.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари Росії по Запоріжжю та Кривому Рогу, які відбулися у вечір святого Миколая, заявивши, що слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно.