12 населених пунктів без світла: Росія вдарила по об'єкту енергетики на Тернопільщині

Російські війська 1 листопада атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Кременецькій громаді. Унаслідок ворожого удару повністю або частково знеструмлені 12 населених пунктів.

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Тарас Пастух.

Які наслідки обстрілу?

У неділю, 1 листопада Росія завдала ударі по Тернопільській області. Ціллю агресора стала енергетика. Внаслідок обстрілу 12 населених пунктів у Кременецькій громаді залишились без світла.

На місці влучання негайно розпочали ремонтні роботи. Бригади фахівців докладають зусиль, аби якнайшвидше заживити знеструмлені оселі та стабілізувати роботу локальних мереж.

Також жителів закликали не нехтувати власною безпекою під час оголошення тривог. За словами Тараса Пастуха, загроза ворожих ударів залишається реальною, тому важливо обов'язково перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російська армія продовжує цілеспрямований терор української енергосистеми. Зокрема, у Міністерстві енергетики України розповіли, що протягом осені окупанти завдали сотні ударів по підстанціях і генерувальних потужностях, пошкодивши понад 800 одиниць критичного обладнання.