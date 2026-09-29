Були збиття балістики, – Зеленський розповів про чергові російські удари по українських містах

Росіяни масовано атакували цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Під ударом опинилися залізничні об'єкти, енергетика, житлові будинки та навіть іноземні кораблі.

Російські військові цілодобово б'ють виключно по цивільних людях та об'єктах. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про ворожі обстріли?

Росія в ніч проти 29 вересня вкотре тероризувала українські міста. У столиці через ворожі атаки пошкоджень зазнало депо станції "Київ-Пасажирський", місцеві дата-центри, бізнес-центри та звичайні житлові будинки. На Одещині російські снаряди поцілили в навчальний заклад, студентський гуртожиток та два іноземні судна.

Загалом цієї ночі під вогнем опинилися Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. У цих регіонах зафіксували руйнування енергетичних об'єктів, підстанцій та цивільних підприємств.

Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах,

– наголосив Зеленський.

Українським захисникам вдалося збити частину ворожих цілей, зокрема й балістичні ракети. Він подякував усім, хто залучений до захисту.

Глава держави відзначив американських і норвезьких партнерів за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Окрім того, президент України подякував Франції та Німеччині за додаткові ракети для систем ППО, наголосивши на важливості постійної підтримки на тлі щоденної ескалації.

Зазначимо, у понеділок, 28 вересня, Зеленський розповів, що Росія та КНДР хочуть збільшити північнокорейський контингент на території країни-агресорки. Москва та Пхеньян готуються розгорнути ще 10 тисяч військових з Північної Кореї.