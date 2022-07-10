У білорусі активізувалася військова авіація з росії

білорусь залишається плацдармом російських окупантів для нападу на Україну. Ворог тримає там свої підрозділи та завдає ракетних ударів по наших містах своєю авіацією.

Армія білорусі не хоче воювати проти України, адже чудово знає про шалені втрати окупантів та не хоче їх поповнювати. Разом з тим територія цієї країни віддана у повне володіння російських окупантів.

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Активізація ворожої авіації у білорусі

Як повідомили білоруські партизани, до їхньої країни прибули ще три російські Іл-76. Раніше було відомо про те, що напередодні ввечері до білорусі прибули літак ДРЛО А-50 та два Іл-76.

Повідомляється, що їхнім пунктом призначення був військовий аеродром у Мачулищах. Що саме доставляли вантажні борти росіян – наразі невідомо. Один із них був майже порожній або лише частково завантажений.

Війна росії з Україною: останні події

росіяни продовжують спроби знищення доказів своїх злочинів у знищеному Маріуполі. Вони проводять ексгумацію тіл у дворах багатоповерхівок, а також змушують людей давати покази про те, що їх "вбила українська армія", хоча весь світ бачив, що це справа рук окупантів.

Президент США Джо Байден планує візит на Близький Схід. Він хоче переконати деякі країни надати ЗСУ радянську зброю, щоб окупанти забули про свою вогневу перевагу.

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